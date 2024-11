Cresce l’incoming internazionale alle Maldive, che guardano con sempre maggior impegno all’ecosostenibilità. Questi i temi al centro del primo webinar italiano sulla destinazione di Visit Maldives, che ha esordito sottolineando come, in termini di flussi turistici internazionali, il 2024 fino a ottobre sia stato un anno positivo.

Gli arrivi globali sulle isole fino al 28 ottobre 2024 sono stati 1.647.416, con l’Italia al quinto posto in una classifica che vede Cina, Russia, Regno Unito e Germania ai primi quattro posti per arrivi. I nostri connazionali che nei primi 10 mesi del 2024 hanno scelto la destinazione sono stati 113.492.

Ma il webinar è servito soprattutto a rafforzare quell’immagine di arcipelago ecosostenibile che le Maldive hanno ormai assunto da diversi anni. Anche l’isola di Malè, la capitale, ne esce rivalutata. Con le sue grandi dimensioni garantisce mare e tranquillità a chi non volesse raggiungere via idrovolante o in barca le isole più remote. All’incontro online erano presenti anche i partner The Barefoot Eco Hotel, Hummingbird Travel, Centara Grand Island Resort e The Residence Maldives. Tra resort più o meno esclusivi e offerte di attività, è emerso il concetto di Maldive come destinazione per tutto l’anno. Complici forse i cambiamenti climatici, infatti, le piogge di luglio e agosto sono diminuite, aggiungendo una nuova stagione in cui poter sceglierle come meta.