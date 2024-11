In Italia Discover Maldives, i webinar sulle novità della destinazione

Arriva ‘Discover Maldives’ sul mercato italiano. Visit Maldives (Maldives Marketing and Public Relations Corporation) lancia anche sul nostro mercato l’iniziativa già attiva su altri mercati chiave, che prevede una serie di webinar con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle Maldive e attrarre un numero crescente di visitatori.

Il primo webinar per il mercato italiano è previsto per giovedì 28 novembre alle 10 ed è rivolto ai professionisti del turismo. Il tema del webinar è Adventure & Sustainability: dopo un’introduzione sulla destinazione, prenderanno parte all’evento The Barefoot Eco Hotel, Hummingbird Travel, The Residence Maldives e Centara Grand Island Resort. Grazie alle presentazioni dei partner, il webinar permetterà di approfondire le caratteristiche distintive della destinazione, le esperienze uniche e le proposte esclusive.

L'obiettivo di Visit Maldives è consolidare la reputazione delle Maldive come destinazione di eccellenza per i viaggiatori italiani, fornendo informazioni di valore e rafforzando le collaborazioni con i professionisti del settore. Inoltre, la serie di webinar punta a mettere in evidenza la varietà dei prodotti turistici e delle esperienze disponibili, per attirare viaggiatori con gusti e preferenze differenti.