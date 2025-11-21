La Malesia scommette tutto sul 2026 e avvia la campagna promozionale più imponente della sua storia. Conquistare 10 milioni di turisti in un anno, passando da 25 a 35,6 milioni di arrivi, questo l’ardito obiettivo che si è posto nel turismo il governo malese. Per raggiungerlo ha messo in campo tutte le sue forze, a cominciare da un sito rinnovato, due nuove mascotte, i due orsetti del Borneo Wira e Manja, e un logo con un fiore di ibiscus in evidenza. “Si chiamerà ‘Malaysia year 2026’, è sarà un anno molto importante in cui punteremo tantissimo su vari mercati, tra cui l'Italia”, ha dichiarato Zalina Ahmad, direttore dell’ente del turismo malese per Francia, Italia, Spagna e Portogallo.

Nel 2024 erano stati 69.700 gli italiani che avevano visitato il Paese, quest’anno sono stati 72mila solo nei primi 9 mesi. “Dovremmo chiudere l’anno con 80mila presenze italiane un record – ha aggiunto -, l’Italia è il mercato europeo che cresce di più, circa il 15% ogni anno”. Risultati importanti nonostante non esista un volo diretto, anche se sono 20 le compagnie che collegano l’Italia a Kuala Lumpur. Il governo vorrebbe arrivare a 100mila italiani nel 2026 e per riuscirci proporrà nuovi itinerari che ne valorizzino il passato coloniale, i 6 siti Unesco, ma anche l’immenso patrimonio di foreste equatoriali, da vivere in navigazione attraverso i villaggi delle 27 etnie che ci abitano. “Sarà un calendario con ben 320 eventi durante tutto l’anno, che uniranno tradizione e multiculturalità. Dalla cucina alle spiagge con barriera corallina delle isole Sabah. La Malesia del 2026 sarà più bella ed esperienziale di sempre”, ha concluso Zalina Ahmad.