Malesia, online la brochure con tutti gli eventi 2024

Tourism Malaysia ha messo online il calendario dedicato agli eventi e ai festival del 2024 nel Paese. Tra gli eventi più attesi il Rainforest World Music Festival (RWMF), dal 28 al 30 giugno 2024 al Sarawak Cultural Village di Kuching. Il tema della 27a edizione sarà Evolution e il programma include le performance di 68 musicisti internazionali provenienti da 14 Paesi, insieme a 63 artisti malesi. Tra i principali c’è il vincitore del premio Grammy e Golden Globe Kitaro, che sarà al Rainforest World Music Festival per la prima volta in assoluto.

Il Giorno dell’Indipendenza della Malesia, noto anche come Merdeka Day, o “Hari Merdeka” in malese, si celebra il 31 agosto e commemora la Dichiarazione d’Indipendenza malese del 31 agosto 1957. Di solito i festeggiamenti incominciano dall’inizio di agosto con vari programmi e gare nazionali. Il Merdeka Day è una festa nazionale e viene celebrata con sfarzo e con una parata nazionale che si tiene ogni anno.

Gli appassionati di sport, infine, non potranno perdersi la 25a edizione del Gran Premio Petronas della Malesia, che tornerà dall’1 al 3 novembre 2024 come gara numero 20 del calendario MotoGP. “La nostra e-brochure – spiega Zalina Binti Ahmad, direttrice dell’ufficio Tourism Malaysia di Parigi, responsabile dei mercati di Francia, Spagna, Portogallo e Italia – per gli operatori del settore turistico e anche i viaggiatori curiosi è utilizzabile come riferimento nello sviluppo di pacchetti e promozioni. La brochure consente inoltre a turisti locali e stranieri di pianificare i propri viaggi in concomitanza con tutti i mega eventi e festival”,

La e-brochure è scaricabile a questo link - https://ebrochures.malaysia.travel/calendar-of-events/