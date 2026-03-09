Malta multitarget, la strategia della Tourism Authority

Semplificare è il verbo di Malta per il 2026: “Vogliamo rendere l’arcipelago un luogo compatto, facile da attraversare, più semplice da vivere, più ordinato nei percorsi, con meno attrito nel viaggio e più tempo di qualità una volta arrivati” dichiara in una intervista a TTG Ester Tamasi, direttore Italia di Malta Tourism Authority VisitMalta.

“Vediamo tre direttrici molto chiare - aggiunge -: lusso accessibile, dove contano servizio, atmosfera e dettaglio; piccoli eventi, meeting e incentive favoriti dalla logistica e dalla vicinanza tra luoghi e strutture; viaggi per passioni, come diving, outdoor, cultura, gastronomia, con contenuti sempre più strutturati”.

A livello pratico si lavora su collegamenti, organizzazione delle località e nuovi strumenti digitali per facilitare l’incontro simultaneo tra le diverse ricerche di coppie, gruppi, famiglie e l’offerta, capace di “cambiare prospettiva a seconda di ciò che cerchi”. Dal patrimonio storico al mare, dai cammini alla tavola, dall’arte barocca al lifestyle ai paesaggi delle isole minori, “la varietà parla a pubblici diversi senza spezzare il soggiorno”.