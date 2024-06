Un giorno alla scoperta di Malta. Ha coinvolto circa 40 agenti di viaggi un rapido educational organizzato recentemente da VisitMalta, in collaborazione con Virtu Ferries.

In una giornata, gli adv - provenienti da diverse zone della Sicilia - sono partiti da Pozzallo per un breve, ma intenso giro dell’arcipelago maltese. “L’attività proposta ha permesso, da un lato, di evidenziare le potenzialità del collegamento via catamarano da Pozzallo per Malta, ideale anche per i combinati Sicilia-Malta; dall’altro, di poter focalizzare l’attenzione su aspetti meno battuti e conosciuti della destinazione, soprattutto Gozo e il nord di Malta, al fine di potenziare la conoscenza di tipologie di soggiorno alternative in termini di accomodation e target famiglie” ha commentato Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia.

Tre gli itinerari proposti, con tre focus differenti, volti a raccontare altrettanti aspetti della destinazione: Valletta e le 3 città; Mdina, Bugibba & Popeye Village; e Gozo, mare e natura.

“L’educational - ha concluso Tamasi - ha portato un clima generale di soddisfazione proponendo un format in grado di proporre che desse anche una panoramica sulle possibilità logistiche di un territorio che si presta ad essere adattabile, versatile e con molti elementi mescolabili in combinazioni differenti, per un’ottimizzazione delle tempistiche degli spostamenti in grado di lasciare maggior tempo alle visite; mai come in questo caso la vacanza inizia già con il viaggio stesso in catamarano”.