Messico, ripartono
servizi e trasporti
a Puerto Vallarta

Messico, ripartono servizi e trasporti a Puerto Vallarta

Superata la paralisi causata dalla morte del capo criminale ‘El Mencho’ il governatore dello Stato messicano di Jalisco, Pablo Lemus, ha annunciato il ritorno alla normalità di tutte le attività a cominciare dalle scuole, che hanno riaperto oggi, e dal trasporto pubblico, che sta operando normalmente. Obiettivo è revocare al più presto il codice di massima allerta.

Particolare attenzione è rivolta a Puerto Vallarta, il principale polo turistico statale. Come riportato da Ansa le autorità hanno dispiegato personale per assicurare il ritorno dei mezzi pubblici e degli approvvigionamenti nella zona alberghiera e per tutta la cittadinanza. Il governatore ha ribadito che si continuerà a lavorare “affinché questa importantissima destinazione turistica torni il prima possibile alla sua totale normalità”.

