Neom svela la città del futuro in Arabia Saudita: primo step Hidden Marina

Continuano a lavorare i cantieri di Neom, la città futuristica in Arabia Saudita che arriverà ad estendersi su una superficie di 26.500 kmq, per un costo totale di 500 miliardi di dollari. Dopo aver completato, lo scorso novembre, l’isola-resort di Sindalah, in mezzo al Mar Rosso, è stata recentemente annunciata la prima fase di edificazione di The Line, la megacity che si svilupperà lungo una lunghissima linea retta.

Il primo segmento di The Line, spiega domusweb.it, si chiamerà Hidden Marina, si estenderà per 2,5 km e si innalzerà per 500 metri. Tre i moduli interconnessi, progettati per ospitare oltre 200mila residenti. L’area edificata coprirà 21 milioni di metri quadrati, “uno spazio - ha spiegato il cdo di Neom, Denis Hickey -i cui valori fanno impallidire quelli, ad esempio, del Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, che tuttavia ha un’area edificata di soli 350mila metri quadrati”.

Con una superficie di 350mila metri quadrati, lo sviluppo di Hidden Marina in Arabia Saudita comprenderà tre moduli interconnessi con 80mila unità residenziali che dovrebbero ospitare oltre 200mila persone.

Neom ha inoltre firmato un accordo per costruire un data center d’Intelligenza artificiale in linea con la scala di grandezza dell’intero progetto. Con un investimento iniziale di 5 miliardi di dollari Neom e DataVolt, sviluppatore internazionale con sede in Arabia Saudita, inaugureranno la fabbrica da 1,5 gigawatt entro il 2028. In questo modo l’Arabia Saudita si contenderà con gli Emirati Arabi Uniti la supremazia sulle intelligenze artificiali nell’area del Golfo.