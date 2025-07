New York, battuta d’arresto per l’inbound: previsti due milioni di visitatori in meno

Due milioni di visitatori in meno rispetto al 2024. New York è destinata a registrare una pesante battuta d’arresto dell’inbound, secondo le stime di NYC Tourism + Conventions. Una contrazione che, come spiega associatedmedias.com, equivale a quattro miliardi di dollari in meno per l’economia cittadina ed è sorprendente soprattutto alla luce di un indebolimento del dollaro che avrebbe dovuto teoricamente favorire l’arrivo di turisti stranieri.

Il calo previsto riguarda soprattutto i turisti internazionali i quali, pur rappresentando solo un quinto del totale, generano la metà della spesa complessiva. Le stime per il 2025 parlano di un passaggio da 11,2 a 9,2 milioni di visitatori stranieri. E il fenomeno non si limita a New York: città come Los Angeles, Washington, Boston e Philadelphia, tutte a guida democratica, mostrano andamenti simili. Anche mete tradizionalmente più favorevoli ai repubblicani - come la Florida e Las Vegas - segnalano un calo.

La World Travel & Tourism Council conferma la tendenza: la spesa dei turisti internazionali negli Stati Uniti è destinata a scendere dai 181 miliardi di dollari del 2024 a meno di 169 miliardi nel 2025. Un calo netto di oltre 12,5 miliardi, che pesa sull’intero comparto turistico americano. Anche Tourism Economics (Oxford Economics) prevede un crollo dell’8,5-8,7% delle presenze internazionali, pari a quasi 9 miliardi di dollari di entrate perdute.