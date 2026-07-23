New York City: tutte le nuove aperture di hotel, musei e luoghi da visitare

New York City si reinventa tra il 2026 e il 2027 con decine di nuove aperture: hotel di lusso nel cuore di Manhattan, musei ampliati, stadi di nuova generazione e spazi culturali dedicati alle comunità locali. Per chi sta pianificando il primo viaggio o per chi è un habitué della Grande Mela, ecco un elenco delle novità da tenere a mente per un viaggio.

I nuovi hotel di New York: dove dormire nella Grande Mela rinnovata

Kimpton Ashbel New York-Park Avenue: il fascino Beaux-Arts a Midtown

Progettato da Busta Studio, il Kimpton Ashbel New York è ricavato in un elegante edificio del 1928 in stile Beaux-Arts su Park Avenue. Il design si ispira alle classiche townhouse newyorkesi, offrendo un'atmosfera intima e raffinata nel cuore di Midtown Manhattan.

Kimpton Era Midtown: rooftop bar con vista sul Rockefeller Center

Con 529 camere e una posizione privilegiata affacciata sulla piazza del Rockefeller Center, il Kimpton Era Midtown è una delle aperture più attese. La struttura include due ristoranti, una lounge, un rooftop bar, un centro fitness e due spazi eventi.

Row NYC: 1.331 stanze sulla Eighth Avenue dopo il grande restauro

L'hotel più grande dell'Eighth Avenue ha riaperto dopo un restauro pluriennale. Con 1.331 stanze, spazi pubblici rinnovati e il nuovo bar Percy All Day, il Row NYC è tornato protagonista del panorama alberghiero di Midtown.

The Rhyland Hotel, Flushing (Queens): il primo hotel green del quartiere — estate 2026

Unico progetto sostenibile di questo tipo a Flushing, il Rhyland Hotel aprirà nell'estate 2026 con 202 camere, patio, rooftop bar, ristorante, spa e aree fitness. Una scelta ideale per chi vuole esplorare Queens, quartiere sempre più vivace e multiculturale.

The Nell New York al Rockefeller Center: lusso esclusivo — autunno 2027

Il progetto più atteso del panorama alberghiero newyorkese: il brand di Aspen aprirà 134 camere di lusso all'interno del Rockefeller Center, al civico 10 di Rockefeller Plaza. Con un investimento di oltre 350 milioni di dollari, sarà il primo e unico hotel mai realizzato nell'iconico complesso Art Déco. Il check-in avverrà al settimo piano per garantire un'accoglienza riservata; tra i servizi: ristorante all-day, lobby bar, spa, wine lounge e un ristorante fine dining al 17° piano con vista su Midtown.

Musei e cultura: le nuove aperture da non perdere a New York

Studio Museum ad Harlem: la nuova sede celebra l'arte africana e afroamericana

Lo Studio Museum ad Harlem ha riaperto nella sua nuova sede ampliata, con spazi espositivi e aree pubbliche progettati per artisti e comunità. La mostra inaugurale è dedicata alle opere di Tom Lloyd, affiancata da una selezione storica della collezione permanente che abbraccia oltre due secoli di arte di artisti di discendenza africana.

Cherry Lane Theatre, West Village: il teatro Off-Broadway più antico torna con A24

Dopo due anni di ristrutturazione, il più antico teatro Off-Broadway in attività continuativa di New York ha riaperto. Acquisito dalla casa di produzione A24 nel 2022, propone una programmazione che unisce teatro, cinema e performance dal vivo. Da non perdere anche il nuovo bar-ristorante Wild Cherry, guidato dai premiati chef Riad Nasr e Lee Hanson.

New Museum, Nolita: raddoppiano gli spazi per l'arte contemporanea

Il New Museum ha riaperto dopo un ampliamento di 5.574 mq — il primo dal 2007 — firmato dallo studio OMA. La nuova ala di sette piani raddoppia gli spazi espositivi e include una piazza pubblica per installazioni, performance ed eventi. Novità anche gastronomica: un ristorante zero-waste completa l'offerta.

Sotheby's at the Breuer, Upper East Side: aste e arte nello storico Breuer Building

Ripensato dagli studi Herzog & de Meuron e PBDW Architects, il Breuer Building sull'Upper East Side ospita ora la nuova sede di Sotheby's, adattata per esposizioni e aste private e pubbliche. Un indirizzo imperdibile per gli appassionati d'arte e collezionismo.

Tang Wing for American Democracy al New York Historical —giugno 2026

Il 18 giugno 2026 il New York Historical ha inaugurato la Tang Wing for American Democracy: 6.600 mq di nuovi spazi espositivi, programmi educativi e gallerie di ricerca. La nuova ala ospiterà anche la futura sede dell'American LGBTQ+ Museum.

Balloon Museum al Pier 17, Seaport: arte immersiva per oltre 7 milioni di visitatori globali

Il Balloon Museum — che ha già accolto oltre 7 milioni di visitatori nelle sue sedi nel mondo — apre al Pier 17 nel Seaport district di Lower Manhattan. Installazioni interattive su larga scala con aria, luce, suono e movimento: un'esperienza adatta a tutte le età.

The Hip Hop Museum, South Bronx — primavera 2027

Situato a sud dello Yankee Stadium, il Hip Hop Museum renderà omaggio alla storia e alla cultura del South Bronx, culla dell'hip-hop mondiale. Un progetto atteso da anni dalla comunità locale e dagli appassionati di musica di tutto il mondo.

The American LGBTQ+ Museum, Upper West Side — 2027

Ospitato all'interno del New York Historical, il museo sarà dedicato alla storia e alla cultura LGBTQ+ a livello globale, nazionale e locale. Un'istituzione unica nel suo genere, destinata a diventare punto di riferimento internazionale.

Brooklyn Museum: nuove gallerie per l'Arte Africana — autunno 2027

Con un investimento da 13 milioni di dollari, il Brooklyn Museum creerà nuove gallerie permanenti dedicate alla collezione Arts of Africa: oltre 300 opere dall'antichità a oggi, in dialogo con la storica collezione egizia del museo.

The Bronx Museum Renovated South Wing — 2027

Finanziata con 42,9 milioni di dollari di fondi pubblici e progettata dallo studio Marvel, la ristrutturazione della South Wing del Bronx Museum creerà una struttura di livello internazionale per l'accesso gratuito ai programmi artistici.

Casa Belongó, East Harlem — 2027

Con un finanziamento di 9 milioni di dollari dal New York State Council on the Arts, Casa Belongó diventerà un hub culturale a East Harlem dedicato a performance, formazione e attività comunitarie.

National Black Theatre, East Harlem — fine 2027

Il National Black Theatre si trasformerà in una nuova struttura multidisciplinare di 2.300 mq all'interno di un complesso a uso misto, dedicata alla promozione della cultura Black attraverso il teatro.

The People's Theatre: Centro Cultural Inmigrante, Inwood — 2026

Questo centro culturale darà voce alle comunità immigrate di New York attraverso teatro, musica, danza ed eventi, in collaborazione con la New York Public Library for the Performing Arts.

Children's Museum of Manhattan, Upper West Side — 2028

Il Children's Museum si trasferirà nell'ex edificio della Church of Christ, Scientist su West 96th Street, raddoppiando quasi la sua superficie. La nuova sede potrà accogliere fino a 750.000 visitatori l'anno.

Sport e infrastrutture: i grandi progetti che cambiano New York

Piscina galleggiante al Pier 35, Lower East Side — 2027

Nell'ambito di un intervento da 1,4 miliardi di dollari per la riqualificazione del waterfront, NYC aprirà al Pier 35 una piscina galleggiante filtrata. Il progetto East Side Coastal Resiliency include anche nuovi campi sportivi, parchi giochi, un anfiteatro e piste ciclabili.

Etihad Park, Queens: il primo stadio di calcio professionale di New York — 2027

Il New York City FC sta costruendo Etihad Park, il primo stadio di calcio professionale della città, con 25mila posti e alimentato interamente da energia elettrica. Il progetto prevede anche 2.500 alloggi a prezzi accessibili, una nuova scuola pubblica, circa 16mila posti di lavoro e un impatto economico stimato in 6 miliardi di dollari. Iconico l’ingresso “The Cube”: sette piani rivestiti da schermi LED.

Arthur Ashe Stadium, Queens: 800 milioni di dollari per gli US Open — 2027

Lo stadio degli US Open sarà oggetto del più grande investimento della sua storia: 800 milioni di dollari auto-finanziati dalla US Tennis Association. Il piano triennale include un nuovo ingresso monumentale, spazi hospitality potenziati, nuovi posti a bordo campo e un Player Performance Center da 250 milioni di dollari. I tornei continueranno regolarmente durante i lavori.