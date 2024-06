Parigi, Notre Dame riaprirà l’8 dicembre: consigliato l’ingresso su prenotazione

Inizia il conto alla rovescia per la riapertura al pubblico di Notre Dame. La cattedrale parigina, la cui facciata sarà già visibile al pubblico che accorrerà nella Ville Lumière per i Giochi olimpici, tornerà ad accogliere i visitatori a partire da dicembre. “Saremo pronti per l’8 dicembre”, ha assicurato l’arcivescovo di Parigi Laurent Ulrich, in una conferenza stampa che si è svolta ieri.

Le aspettative sono alte: si attendono infatti, secondo quanto riferito nel corso della conferenza e riportato da lechotouristique.com, 15 milioni di turisti all’anno. Ma, per evitare la congestione del capolavoro gotico, la diocesi di Parigi ha deciso di introdurre un sistema di prenotazione digitale gratuito.

Turisti e pellegrini saranno quindi invitati a prenotare sul sito della cattedrale uno slot di visita, come già accade per la Tour Eiffel e accedere nella cattedrale entro i 30 minuti che precedono la fascia oraria bloccata.

I clienti sprovvisti di prenotazione potranno comunque attendere di accedere a Notre Dame in una fila dedicata sul posto.