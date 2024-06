Parigi, tornano le pale sul Moulin Rouge

Il Moulin Rouge torna al suo splendore. Sul tetto del celebre cabaret parigino sono iniziati i lavori di ripristino delle pale, crollate improvvisamente lo scorso aprile.

Il mulino più visitato al mondo, che svetta sul tempio del can can, tornerà così a mostrarsi ai turisti nella sua struttura originale, con pale nuove. Saranno riposizionate anche le lettere cadute durante il crollo.

Le pale che verranno installate - quattro lame rosse in alluminio e acciaio - saranno in realtà temporanee e, si apprende da lechotouristique.com, saranno poi sostituite con altre in grado anche di ruotare.

Per festeggiare il ritorno della celebre struttura ai suoi fasti, è prevista anche un’inaugurazione ufficiale il prossimo 5 luglio.