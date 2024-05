Parigi, prenotazioni in impennata per le Olimpiadi

Si impennano le prenotazioni alberghiere per Parigi, quando mancano ancora tre mesi all’inizio dei Giochi Olimpici, che si terranno nella capitale francese dal 26 luglio all’11 agosto. In base agli ultimi dati diffusi da CoStar il booking supera già il 60% di occupazione per il periodo dell’evento, mentre la settimana scorsa si era solo al 20% dei posti disponibili. Allo stato attuale il livello più alto di prenotazioni, pari al 63,8%, si registra nella città ospitante per sabato 27 luglio, un giorno dopo l’inaugurazione; segue il sabato successivo con il 63,1% (lo scorso anno si era rispettivamente al 19,3 e al 19,8%).

Anche la regione dell’Île-de-France, come riporta Hosteltur, registra un aumento significativo delle prenotazioni, che vanno dal 46,1% dell’11 agosto al 60,3% del 3 agosto. Attualmente l’occupazione più bassa a Parigi per quelle date (45,2%) si registra per la notte della cerimonia di chiusura. Per luglio e agosto sono previsti aumenti tariffari, soprattutto negli alberghi di lusso e di fascia alta, rispettivamente dell’8,7% e del 72,7%.