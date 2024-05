Olimpiadi di Parigi, Delta presenta la livrea Team Usa

Delta ha presentato a Tolosa, quartier generale di Airbus, la livrea personalizzata dell’A350 del Team Usa per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. “Ideata dal nostro gruppo creativo interno - spiega Alicia Tillman, chief marketing officer di Delta - la livrea rappresenta l’impegno di Delta nei confronti di Team Usa e la nostra partnership per motivare questi atleti ad esprimere il loro massimo potenziale. Quando l’aereo volerà in giro per il mondo nei prossimi mesi e anni, speriamo venga visto come un simbolo del duro lavoro, della dedizione e della spinta verso il meglio che Team Usa e Delta condividono naturalmente”.

Ad assistere a Tolosa alla cerimonia di presentazione dell’aereo il Chairman’s Club di Delta, un gruppo di dipendenti tra i 100 migliori del vettore provenienti dalle divisioni di tutta l’azienda e premiati nel 2023.

La livrea

La livrea personalizzata con i colori rosso, bianco e blu è stata progettata nel corso di diversi mesi da Alessandra Rabellino e dal team interno di brand design di Delta, Window Seat. “Abbiamo sviluppato uno degli elementi principali della livrea di Pechino - il jet stream - nella forma della Torre Eiffel, che simboleggia l’entusiasmo del momento, ora che comincia il countdown verso Parigi” ha detto Rabellino.

L’aereo con la livrea del Team Usa 2024 volerà principalmente su rotte transatlantiche e farà base all’aeroporto domestico di Delta, l’aeroporto internazionale di Atlanta Hartsfield-Jackson Atlanta.