Terme Emilia Romagna: il mix tra cultura ed enogastronomia attira i giovani

Il lancio della guida “Terme e Benessere 2025-2026” di Coter, Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna, accende i riflettori sull’unicità del turismo wellness regionale dentro e fuori i confini nazionali. Con i suoi 23 centri d’eccellenza distribuiti in 19 località, l’Emilia Romagna non dispone solo di acque terapeutiche in abbondanza, ma riesce oggi a integrare perfettamente i propri impianti con la ricchissima offerta culturale ed enogastronomica del territorio: una formula di successo che - unendo qualità della vita, salute e prevenzione (quest’ultima, però, ancora al di sotto del dovuto), tornerà a essere celebrata dal 27 al 29 giugno nella quattordicesima edizione de “La Notte Celeste”. Fra le tante proposte, visite all’antica galleria ottocentesca delle Terme di Poretta, trekking nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, ma anche concerti, balli e festa in spiaggia.

“Nel 2024 le strutture termali del territorio hanno registrato oltre 210mila arrivi - ha osservato all’evento di lancio a Milano Lino Gilioli, presidente Coter - realizzando un incremento complessivo dell’8% sulla stagione precedente. Se analizziamo i dati nel dettaglio, il trend risulta ancor più positivo perché ogni singola voce mostra un segno positivo: +9% per gli arrivi tramite il Servizio Sanitario Nazionale, +7% per quelli da fuori regione, +8% per le riabilitazioni rispetto al pre-Covid. Fra tutti, è però il benessere a compiere un balzo in avanti sensazionale: +20% sul 2023”. Se gli over 60 si confermano i primi utenti delle cure tradizionali, la loro quota risulta ora in forte aumento anche nel segmento benessere (24%), mentre sul fronte termale si assiste a un parallelo travaso di Under 12 e Under 30. Non a caso il fatturato wellness dell’Emilia Romagna ha ormai raggiunto i 70 milioni di euro, con un indotto economico addirittura superiore ai 500 milioni.