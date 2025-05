Sarà Manfredi Lefebvre il nuovo presidente del World Travel & Tourism Council. Lefebvre, presidente di Heritage Group, assumerà l’incarico a settembre, durante il 25° Global Summit del WTTC di Roma.

Succederà all’attuale presidente, Greg O'Hara, fondatore e amministratore delegato senior di Certares Management LLC, che ricopre l'incarico da novembre 2023.

Lefebvre vanta oltre quarant'anni di esperienza nel settore delle crociere e del tempo libero. Imprenditore visionario che ha trasformato Silversea Cruises in un leader globale, oggi guida Heritage Group, attiva nei settori della biotecnologia, delle tecnologie mediche, della transizione energetica, del settore immobiliare, dell'informatica e dei liquori premium.

“Sono lieto di annunciare Manfredi Lefebvre come presidente eletto – dice Greg O'Hara, che manterrà la carica di presidente fino al Global Summit di settembre -. La sua esperienza e la sua dedizione a un settore che ama lo contraddistinguono come un grande futuro presidente. Servire il WTTC e i nostri membri è stato un privilegio e sono lieto di passare il testimone a Manfredi, una figura di spicco nel settore globale dei viaggi e del turismo”.

Manfredi Lefebvre, che è membro del WTTC da oltre 20 anni, ha sottolineato: “Come membro più longevo del World Travel & Tourism Council, sono entusiasta di essere stato nominato a questo prestigioso incarico”.

“Vorrei ringraziare Greg per il suo immenso e continuo contributo al WTTC, per la sua incrollabile dedizione e per la sua eccezionale leadership durante il suo mandato – aggiunge Julia Simpson, presidente e ceo del WTTC -. Sono lieta di dare il benvenuto a Manfredi come nostro nuovo presidente. Una potenza nel nostro settore, porta con sé decenni di esperienza e, sotto la sua guida, sono certo che raggiungeremo un successo senza precedenti”.