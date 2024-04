Olimpiadi Parigi, in vendita il pass per i trasporti

A cento giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi è in vendita sul sito d’Île-de-France Mobilités ‘Paris 2024’ l’abbonamento che consentirà ai turisti di utilizzare i trasporti per raggiungere i siti delle gare e sarà disponibile dal 20 luglio all’8 settembre. Il pass è in vendita al prezzo di 16 euro per un giorno, 30 per due giorni, 42 per tre giorni e 52 per quattro giorni, oppure 70 euro alla settimana, un costo elevato che sta già suscitando polemiche, soprattutto sui social network.

Il documento consentirà agli spettatori di viaggiare senza limiti in tutta l’Ile-de France, compresi gli aeroporti di Orly e di Roissy-Charles-de-Gaulle. Tra il 20 luglio e l’8 settembre, aggiunge lechotouristique.com, il biglietto singolo raddoppierà, passando da 2,10 a 4 euro.