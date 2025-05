“Trent’anni e non sentirli”: con questo spirito Roberto Maccari, tra i co-fondatori di Idee per Viaggiare, ha celebrato a Dubai l’importante traguardo del tour operator nato nel 1994 insieme a Danilo Curzi e Stefania Fusacchia.

Una ricorrenza che arriva dopo quasi quarant’anni di attività nel settore, iniziata nel 1986, che ha visto l’azienda affermarsi come punto di riferimento nel turismo tailor made di alta gamma.

“Abbiamo cominciato con piccoli passi, concentrandoci sull’Oceano Indiano: Seychelles, Mauritius, Comore - ricorda Maccari -. Le Maldive arrivarono più tardi, spinte anche da Emirates che ci suggerì di inserire Dubai a catalogo. È stato l’inizio di una crescita condivisa”.

Oggi Idee per Viaggiare conta circa 170 collaboratori e continua a investire su capitale umano, tecnologia e visione a lungo termine. “Durante la pandemia abbiamo puntato sulle persone e sul futuro. Non ci siamo fermati: abbiamo investito, credendo nella ripresa del settore. Questo anniversario rappresenta anche un nuovo inizio”.

Lo sguardo è rivolto al futuro, con progetti concreti e strategici. “L’obiettivo è rendere l’azienda sempre più solida. Stiamo lavorando a un nuovo gestionale sviluppato con un’azienda tedesca, integrato con Salesforce e Priority Boarding Card, per rendere la nostra piattaforma più performante, al passo con i tempi anche in ottica AI”.

Tra le sfide in corso, l’apertura di nuovi mercati. “Stiamo lavorando sull’Arabia Saudita, destinazione ad alto potenziale culturale e paesaggistico. E siamo molto soddisfatti dell’acquisizione di Chinasia, cresciuta grazie alla visione di Danilo Curzi e al contributo prezioso di Laura Grassi, donna di straordinarie intuizione e concretezza. Il nostro desiderio è che Idee per Viaggiare resti un’icona del turismo italiano. Forse tra trent’anni non ci saremo, ma vogliamo lasciare un’eredità solida, autentica e sostenibile”.

Trenta giorni, 23 destinazioni, 20 itinerari, 300 partecipanti. Questi i numeri dell’Unconvention World Party 2025, maxi evento per celebrare il trentennale. Un party che ha avuto ieri sera Dubai l’hub di partenza di diversi gruppi e altri in viaggio in un collegamento simultaneo internazionale per un brindisi collettivo. “Oggi celebriamo non solo un traguardo, ma una visione che continua a crescere” ha detto in collegamento Danilo Curzi insieme allo staff romano.