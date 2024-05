Effetto Taylor Swift su Parigi: il richiamo della pop star sembra superare quello delle olimpiadi in apertura il 26 luglio. Come riporta La Repubblica, per il concerto previsto all’ Arena Défense, Swift ha attratto nella Ville Lumière un numero di americani cinque volte superiore a quello delle Olimpiadi, secondo i dati forniti dall’agenzia di viaggi di lusso Embark Beyond di New York.

La ‘Swift-mania’ sta raggiungendo l’Europa, dove molte città , tra cui Parigi, mantengono limitazioni sulla rivendita dei biglietti, impedendo ai prezzi di raggiungere le cifre a cinque zeri che alcuni consumatori hanno pagato nei mercati statunitensi.

“Non me lo sarei mai aspettato - spiega Jack Ezon, cofondatore di Embark -. C’era già stato il precedente del Super Bowl, che ha battuto record di audience proprio grazie alla partecipazione della star per sostenere il suo fidanzato, Travis Kelce , in diverse partite”.

Ezon afferma che tra gli oltre 200 viaggi a Parigi che la sua azienda ha organizzato per il concerto, la durata media è di tre notti, con i clienti che di solito alloggiano in hotel di lusso come il Plaza Athénée, l’Hôtel de Crillon e Le Bristol.

Il fenomeno accentua la delusione di molte agenzie di viaggi per la domanda a partecipare ai Giochi di Parigi. La domanda di turisti americani è stata inferiore al previsto, e molte case vacanza di alto livello hanno tagliato i prezzi per l’estate. I prezzi degli hotel sono scesi di oltre un terzo negli ultimi sei mesi, secondo i dati della società Lighthouse.