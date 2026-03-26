La prima vacanza dell’anno si avvicina e diventa oggetto di analisi. Pasqua solletica gli italiani a viaggiare, ma stando nelle vicinanze, tra Europa e Sud Italia. Secondo le rilevazioni di eDreams sulle prenotazioni per i viaggi dal 2 al 6 aprile, la top tre delle mete prenotate dai connazionali vede Barcellona, Parigi e Catania, con solo un’altra italiana nella decina delle preferite, cioè Napoli all’ottavo posto (in crescita però del 93% sull’anno precedente).

Spiccano in top ten alcune destinazioni intramontabili, Londra, Amsterdam e Madrid, e tre mete dell’Est, come Praga (nono posto), Tirana al quinto e Bucarest sul decimo gradino.

Anche senza ponti particolari in calendario, rispetto al 2025, le prenotazioni dei viaggiatori italiani registrano comunque un incremento del 17% in occasione della ricorrenza primaverile. Nella comparazione con l’anno scorso vince Varsavia, che si distingue come la città con la crescita più significativa di prenotazioni (+111%). Non male anche Milano, in crescita del 39%.

Vince la formula “weekend lungo”

Guardando alla durata del viaggio, quest’anno prevale la formula del weekend lungo: quasi due italiani su tre (61%) hanno infatti prenotato un soggiorno fuori casa di 3/4 giorni, seguiti dal 22% che ha deciso di concedersi 5/6 giorni di vacanza. A optare, invece, per una toccata e fuga di due giorni il 17% dei viaggiatori.

Dove vanno gli stranieri in Italia

Tra le destinazioni domestiche più gettonate dagli stranieri, oltre alle classiche città come Roma, Milano e Venezia, spiccano le mete costiere: Napoli, Palermo, Catania, Bari e Olbia attirano chi cerca temperature più miti e un meteo benevolo. Guardando alle nazionalità più presenti nelle prenotazioni pasquali, in prima fila negli aeroporti italiani atterreranno soprattutto spagnoli (28%), francesi (26%) e tedeschi (14%).