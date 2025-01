Il bilancio complessivo per il 2024 non c’è ancora, mai i dati che riguardano i primi tre trimestri dello scorso anno mostrano chiaramente come l’interesse degli italiani per la Polonia sia in costante aumento. Da gennaio a settembre 2024, infatti, i nostri connazionali in visita al Paese sono stati 537mila, di cui 217mila nel solo periodo tra luglio e settembre. Cifre molto significative, se si considera che in tutto il 2023 gli arrivi degli italiani erano stati in totale 630mila.

Particolarmente positiva la tendenza ad andare oltre le mete consolidate: “La strategia promozionale che abbiamo adottato da alcuni anni - spiega Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo - ha spinto i turisti italiani ed europei a conoscere una Polonia meno convenzionale e a raggiungere località meno note e ancora poco battute, ma altrettanto ricche e affascinanti, facendo così registrare ottimi numeri in arrivo nel Paese”.

Varsavia si classifica come una delle capitali più verdi d’Europa, posizionandosi al quinto posto nel ranking delle European Best Green Capitals 2025. La capitale polacca vanta ben 80 parchi e giardini botanici e un’abbondanza di proposte per gli amanti dell’aria aperta.