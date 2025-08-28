Portogallo: primo semestre di crescita per il turismo

Quasi 15 milioni di turisti e i ricavi del settore turistico cresciuti del 7,8%, toccando quota tre miliardi di euro. Sono i dati del primo semestre del 2025 del Portogallo secondo l'Istituto nazionale di statistica portoghese (Ine).

Tra gennaio e giugno sono stati registrati 36,4 milioni di pernottamenti, in crescita del 3,6%. A crescere maggiormente è stata la domanda nazionale con i pernottamenti dei portoghesi arrivati a quota 10,7 milioni, in crescita del 6%. Gli stranieri restano la parte maggiore con 25,8 milioni di pernottamenti ma aumentano solo dell'1%.

I turisti stranieri si concentrano soprattutto a Lisbona, Madeira e Algarve, con percentuali sopra l'80%, mentre i portoghesi preferiscono le regioni centrali e l’Alentejo.