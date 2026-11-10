Presentato il TGV di nuova generazione, in Italia dal 2028

SNCF Voyageurs ha presentato il treno TGV di nuova generazione che dalla settimana scorsa fa servizio tra Parigi e Marsiglia. Il servizio sarà poi esteso fino a Nizza e alla Costa Azzurra e, fa sapere la società francese nella nota alla stampa, “l'ambizione è di offrire collegamenti ad alta velocità sul mercato interno italiano a partire dal 2028”. I progetti di espansione sono, a dire il vero, europei, con l’idea di sviluppare anche collegamenti tra Bruxelles e le principali metropoli francesi, nonché Basilea, con l'arrivo di questo nuovo TGV a partire dal 2029.

Un treno modulare, con spazi interni trasformabili, a due piani, che sfrutta la manutenzione preventiva e garantisce minori consumi. Nella sua configurazione al momento attuale il nuovo TGV dispone di un numero di posti leggermente superiore rispetto alle precedenti generazioni di TGV, ovvero 573 posti per treno. La sua progressiva introduzione nell'ambito del rinnovo della flotta TGV consentirà di aumentare l'offerta di posti disponibili sul mercato francese fino a 740 posti.

SNCF Voyageurs sottolinea come siano garantiti sedili più confortevoli, un’accessibilità aumentata e che favorisce l’indipendenza dei passeggeri, e diversi servizi che migliorano l’esperienza a bordo, dalla connessione wifi all’offerta gastronomica.