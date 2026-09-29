Red Sea Global affida a Tourism Hub la rappresentanza in Italia

Red Sea Global rafforza la propria strategia di comunicazione sul mercato italiano. Il developer saudita ha affidato a Torism Hub la rappresentanza ufficiale di The Red Sea e Amaala.

L’agenzia di promozione turistica curerà, quindi, le attività di marketing volte a supportare gli arrivi verso le due nuove destinazioni della costa nord-occidentale saudita.

“A nome del team di Tourism Hub, siamo entusiasti di avviare questa collaborazione per il mercato italiano,“ dichiara Matteo Prato, ceo di Tourism Hub. “Abbiamo seguito l’evoluzione di Red Sea Global sin dalle prime fasi del suo percorso internazionale e, soprattutto, abbiamo avuto modo di conoscere la destinazione in prima persona, attraverso esperienze dirette sul campo in un dialogo costante con i principali operatori locali, seguendo l’evoluzione di una proposta turistica sempre più distintiva. Poter contribuire oggi al posizionamento di The Red Sea e Aamaala sul mercato italiano è una grande responsabilità e un’opportunità straordinaria. Il nostro obiettivo sarà accompagnare il trade nella scoperta di un prodotto unico, capace di parlare ai viaggiatori più sofisticati e alle nuove esigenze del mercato contemporaneo.”

Tourism Hub avrà, nello specifico, il compito di consolidare il dialogo con il trade italiano, sviluppare nuove opportunità commerciali e valorizzare, nell’ambito del luxury travel, l’unicità del portfolio di Red Sea Global, attraverso attività dedicate di trade marketing, formazione, comunicazione b2b, eventi e progetti tailor made per i professionisti italiani del turismo.

“Siamo molto felici di annunciare la rappresentanza ufficiale di Red Sea Global in Italia, un mercato che rappresenta una priorità importante all’interno della nostra strategia europea”, dichiara Turki Al-Shalawi, senior manager travel trade di Red Sea Global. “Il Paese dimostra un interesse crescente nel segmento dei viaggi di lusso sia verso prodotti legati a honeymoon, mare, benessere che per esperienze esclusive. L’Italia è inoltre un mercato in cui tour operator, agenzie specializzate e travel designer svolgono un ruolo centrale nella scelta e nella costruzione del viaggio. Per questo è fondamentale sviluppare un presidio continuativo, attraverso attività di formazione, marketing e supporto al trade. In Tourism Hub abbiamo individuato un partner strategico per rafforzare la conoscenza di The Red Sea e Amaala in Italia e consolidare il dialogo con i professionisti del turismo.”