Regno Unito, cresce la fiducia degli italiani nella destinazione

Un rinnovato slancio nei rapporti tra Italia e Regno Unito. Questa la fotografia scattata dall’VIII indagine SWG ‘Gli italiani e il Regno Unito’, presentata all’Ambasciata britannica a Roma alla vigilia del XXXIII Convegno anglo-italiano di Pontignano.

“I dati confermano un legame solido e in crescita” ha commentato l’Ambasciatore Ed Llewellyn, insieme all’on. Alessandro Cattaneo e a Rado Fonda, direttore scientifico SWG. Il Regno Unito è oggi percepito come il quarto Paese più vicino al cuore degli italiani, ma tra i giovani sale al terzo posto.

Nove italiani su dieci vorrebbero visitarlo e quasi la metà (46%, +7%) dichiara che lo farà “sicuramente”. Tra chi ci è già stato, il 91% vuole tornarci (+6%), e tra chi vi ha vissuto almeno un anno, 4 su 5 (78%) giudicano positiva l’esperienza (+19%). Tre italiani su quattro ricordano la Visita Reale di Carlo e Camilla dello scorso aprile: per il 90% ha rafforzato i rapporti bilaterali e il 48% (+32%) percepisce un nuovo avvicinamento tra Italia e Regno Unito. Nove italiani su dieci ritengono essenziale mantenere legami stretti tra UK e Ue e 4 su 5 (+9%) auspicano una collaborazione più forte in commercio, cultura e mobilità giovanile.