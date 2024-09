Regno Unito verso l’Eta: le date da tenere a mente

È scattato ufficialmente il countdown per l’Eta. Dal 2025 il Regno Unito richiederà ai turisti europei una registrazione elettronica, sullo stile dell’Esta americano. Il Governo britannico ha definito le date per l’avvio del programma per i visitatori Ue e statunitensi. Di seguito la tabella di marcia.

L’autorizzazione elettronica sarà richiesta in primis ai turisti americani, già a partire dall’8 gennaio 2025. Per gli europei ci sarà invece ancora un po’ di tempo. Come già anticipato su questa testata, l’Eta sarà richiesto ai viaggiatori provenienti dal Vecchio Continente a partire dal 2 aprile 2025.

Sarà però possibile avviare in anticipo le domande: i turisti Usa potranno iniziare a richiederlo dal prossimo 27 novembre; mentre gli europei a partire dal 2 marzo 2025.