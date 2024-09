L’entrata in vigore dell’Eta per regolare gli ingressi in Gran Bretagna sta per arrivare a compimento. Le restanti 83 nazionalità che attualmente non necessitano di un visto per recarsi nel Regno Unito saranno presto inserite nel sistema secondo una tabella di marcia precisa.

L’amministratore delegato di VisitBritain, Patricia Yates, ha commentato: “È incoraggiante vedere che il sistema Eta è stato implementato senza difficoltà nei Paesi del Golfo. Il processo digitale è rapido e facile da completare. Stiamo lavorando a stretto contatto con l’home office per garantire che l’introduzione internazionale dell’Eta sia ben comunicata e con i nostri partner internazionali per assicurare che i visitatori abbiano la chiarezza necessaria per pianificare e prenotare i loro viaggi con fiducia”.

Le date

Dal 27 novembre verrà rilasciata la piattaforma e registrate le domande. La data dalla quale sarà obbligatorio registrarsi per effettuare un viaggio nel Regno Unito è quella dell’8 gennaio 2025.

Unione europea

Per quanto riguarda i Paesi dell’Unione europea o appartenenti allo Spazio economico europeo, l’apertura della piattaforma e registrazione delle domande sarà possibile dal 5 marzo 2025, mentre l’obbligo di registrazione scatterà dal 2 aprile.

Il sistema è già in vigore per i cittadini di Qatar, Bahrein, Kuwait, Oman, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Giordania, che hanno già bisogno di un Eta per recarsi nel Regno Unito. Tutte le altre nazionalità dovranno fare domanda una volta completata l’implementazione.

I dettagli

Il costo dell’Eta è pari a 10 sterline, circa 12 euro. Consente di effettuare più viaggi e rimane valido per due anni per soggiorni fino a sei mesi alla volta, o fino alla data di scadenza del passaporto del titolare.

Nell’obbligo di Eta ricadranno anche bambini, neonati e i passeggeri in transito.

Per questo si raccomanda di fare domanda almeno tre giorni prima della partenza per la Gran Bretagna.