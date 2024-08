Non si arresta l’emergenza vicino ad Atene per i vasti incendi che stanno distruggendo una vasta area al confine con la capitale greca. I roghi sono divampati ormai da quasi 48 ore ma i Vigili del Fuoco e i volontari impegnati nello spegnimento e nel soccorso delle popolazioni colpite non sono ancora riusciti a portare la situazione alla normalità, complice anche il grande caldo e i venti che alimentano le fiamme.

Al momento sono 11 le cittadine che sono state fatte evacuare, tutte alla periferia di Atene e in particolare nella zona di Maratona e Varnavas, dove ormai una spessa coltre di fumo copre i cieli della città. Nonostante questo al momento non si registrano interruzioni nei collegamenti aerei da e per l’aeroporto internazionale della Capitale, mentre sul fronte dei traghetti tutte le navi in partenza e in arrivo sul porto di Rafina, che serve le isole Cicladi e Creta, sono stati dirottati sul porto di Lavria.

Intanto nella tarda giornata di ieri sono arrivati i primi rinforzi provenienti dagli altri Paesi dell’Unione europa, che hanno inviato mezzi e uomini per fornire supporto nelle operazioni di spegnimento; altri soccorsi potrebbero arrivare ancora nella giornata odierna. Per quanto riguarda l’Italia sono arrivati due Canadair addetti allo spegnimento delle fiamme.