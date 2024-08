Incendio alla periferia di Atene: evacuate migliaia di persone a Maratona

Sono iniziate ieri sera e proseguite nel mattino di oggi le operazioni per l’evacuazione di alcune zone della Grecia colpite da incendi. In particolare, nella serata di domenica 11 agosto sono stati messi al sicuro gli abitanti della storica città di Maratona, mentre altre cinque comunità sono state evacuate nelle prime ore di oggi anche in seguito all’incendio scoppiato alla periferia di Atene.

Come riporta corriere.it le zone turistiche non sarebbero in pericolo.

Le autorità locali avevano già avvertito dei rischi di incendio legati alle condizioni meteo, con forti venti uniti alla scarsità di precipitazioni. L’area più in pericolo sarebbe proprio quella della capitale.

Per ospitare gli sfollati è stato utilizzato lo stadio olimpico di Oaka, nella parte Nord di Atene.