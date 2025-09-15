Santanchè al G20 in Sudafrica: “Portiamo il turismo al livello più alto dell’agenda politica internazionale”

Alla viglia del 25° Global Summit del World Travel & Tourism Council, che si terrà a Roma dal 28 al 30 settembre, Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha partecipato alla Riunione Ministeriale Turismo del G20 che si è svolta a Mpumalanga, in Sudafrica, il 12 e il 13 settembre.

Al termine dei lavori è stata condivisa la Dichiarazione di Mpumalanga del G20 2025 che sottolinea l’importanza di un turismo sostenibile e inclusivo, con focus su innovazione digitale, finanziamenti e connettività aerea. I ministri del turismo hanno concordato azioni concrete per affrontare le sfide globali, promuovendo la cooperazione internazionale e la partecipazione delle comunità locali.

Il commento del Ministro: “I lavori di questa Ministeriale G20 hanno ribadito con forza la visione strategica congiunta delle Nazioni partecipanti nel mantenere il turismo al più alto livello dell’agenda politica internazionale e nel rafforzare il suo ruolo come motore di sviluppo sostenibile e inclusivo. Inoltre, le linee concordate oggi si pongono in continuità con le tematiche e gli obiettivi individuati nel primo storico G7 Turismo a presidenza italiana dello scorso anno, oltre a fungere da ulteriore slancio in vista del vertice globale del WTTC che ospiteremo per la prima volta in Italia, a Roma, a fine mese”.

Il vertice ha posto al centro del dibattito il tema di un turismo più inclusivo, digitale e resiliente, anche al fine di consolidare il contributo del settore a uno sviluppo equo e sostenibile in linea con l’Agenda 2030. In particolare, i lavori hanno toccato quattro priorità strategiche: favorire la trasformazione digitale delle PMI turistiche; rafforzare le partnership; migliorare la connettività aerea; accrescere la resilienza del turismo.