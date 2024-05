Serie tv: da Skyscanner le mete per chi ama Bridgerton

Dal Portogallo al Regno Unito, sono cinque le destinazioni che Skyskanner consiglia agli appassionati di Bridgerton, la serie Netflix giunta alla terza stagione. Secondo l’ultimo sondaggio della piattaforma, infatti, un viaggiatore italiano su 4 si ispira a film e serie TV per scegliere la meta delle proprie vacanze, mentre ben il 61% vorrebbe visitare una destinazione vista sul grande o piccolo schermo.

Per assecondare i desderi dei viaggiatori la piattaforma di comparazione voli, hotel e autonoleggi, ha stilato una selezione di mete europee caratterizzate da palazzi sontuosi, castelli fiabeschi e strade piene di storia. La prima è Sintra, in Portogallo, sede del Palazzo della Pena, che offre un’esperienza unica e colorata e si può raggiungere dai principali aeroporti italiani con un volo su Lisbona, da cui dista poco più di 30 minuti d’auto.

Così come, a pochi chilometri da Bucarest, in Romania si può visitare Brasov, a metà strada tra il Castello di Peles e quello di Bran, conosciuto come il Castello di Dracula. Chi preferisce, invece, la Scozia non potrà non visitare Inverness con i suoi castelli e le cattedrali. Qui imperdibile è il Castello di Dunrobin.

Sulle tracce dei nobili

Nel Regno Unito Londra e Watford sono ricche di luoghi ispirati al XVIII e XIX secolo come il Wrotham Park. Infine Bath, sempre nel Regno Unito, darà al visitatore la sensazione di sentirsi proprio come un personaggio della serie, tra strade storiche, eleganti edifici georgiani e le terme romane.

Sul sito di Skyscanner è possibile, tra l’altro, noleggiare un’auto con una politica di prenotazione flessibile o con la cancellazione gratuita e con la nuova funzione ‘Preferiti’ i viaggiatori potranno salvare le loro scelte di volo e alloggio, per poi ritrovarle nella loro lista salvata in un secondo momento.