Sncf e Disneyland Paris portano il mondo di Frozen a bordo del Tgv

Da Milano a Disneyland Paris passando per Arendelle. In occasione del lancio della nuova area tematica World of Frozen, Sncf Voyages Italia rinnova la partnership con il parco e porta l’universo del celebre franchise Disney a bordo del Tgv Inoui.

Sul treno, presentato ufficialmente alla stazione di Milano Porta Garibaldi, una livrea personalizzata con grafiche e colori ispirati alle atmosfere di Frozen richiama il regno di ghiaccio di Arendelle e accompagna i passeggeri verso Disneyland Paris, anticipando l’atmosfera che sarà possibile vivere nell’area World of Frozen.