Sncf e Disneyland Paris portano il mondo di Frozen a bordo del Tgv

Da Milano a Disneyland Paris passando per Arendelle. In occasione del lancio della nuova area tematica World of Frozen, Sncf Voyages Italia rinnova la partnership con il parco e porta l’universo del celebre franchise Disney a bordo del Tgv Inoui.
Sul treno, presentato ufficialmente alla stazione di Milano Porta Garibaldi, una livrea personalizzata con grafiche e colori ispirati alle atmosfere di Frozen richiama il regno di ghiaccio di Arendelle e accompagna i passeggeri verso Disneyland Paris, anticipando l’atmosfera che sarà possibile vivere nell’area World of Frozen.
Il convoglio è stato svelato oggi alla presenza di Patricia Miranda Villar, direttrice Affari Legali, Regolazione e Compliance di Sncf Voyages Italia, e Monica Astuti, country head di Disneyland Paris per l’Italia.
“Siamo lieti di rinnovare per il terzo anno consecutivo la collaborazione con Disneyland Paris, espressione di una visione condivisa che punta a trasformare il viaggio in una parte integrante dell’esperienza di intrattenimento - ha dichiarato Caroline Chabrol, direttrice generale di Sncf Voyages Italia -. Il treno diventa così non solo il mezzo per raggiungere una destinazione, ma un’anteprima della destinazione stessa, rendendo l’esperienza di viaggio più piacevole soprattutto per le famiglie con bambini, grazie anche ai servizi pensati espressamente per loro”.