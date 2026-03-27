La Spagna attrae “un turista ad alto valore aggiunto, rispettoso delle comunità locali, attraverso un marketing responsabile”. Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano, spiega a TTG la strategia che sta portando il Paese a “far conoscere l’entroterra, riposizionare l’immagine delle destinazioni mature promuovendo attività innovative e incentivando il turismo fuori dall’alta stagione, rafforzare segmenti Mice e Premium e valorizzare la gastronomia”.

La crescita della spesa (+6,8% nel 2025 sul 2024) conferma “un’evoluzione verso un turismo di maggiore valore economico”.

Nuove attrazioni

Sul piano dell’offerta, le novità spaziano dai nuovi musei ai grandi eventi sportivi come la F1, le finali europee di rugby, la partenza del Tour de France, l’Anno Gaudí e l’apertura della Riserva Ecoturistica in Asturie, Paesi Baschi, Cantabria e Galizia. “Il viaggiatore desidera vivere un evento unico, interagire con la popolazione, creare ricordi indimenticabili e stabilire forti connessioni emotive con i compagni di viaggio”. sottolinea Pérez-Sauquillo. In questo contesto, l’eclissi solare totale del 12 agosto dona “un’opportunità straordinaria per promuovere destinazioni meno conosciute come la Galizia o la Castiglia e León”.

La personalizzazione dell’esperienza “si riflette nella preferenza per strutture ricettive singolari” come il glamping, per poli del wellness e “contesti rurali, dove instaurare un rapporto diretto con la comunità e vivere esperienze autentiche legate a gastronomia, tradizioni, artigianato e feste popolari”.