Cresce la domanda su Spagna e Grecia per l’estate, Tui potenzia le connessioni

Tui rafforza le connessioni verso Spagna e Grecia in vista della stagione estiva. Come ogni anno, l’operatore sta registrando una forte crescita della domanda sul mercato tedesco per le due destinazioni del Mediterraneo. Una tendenza che quest’anno risulta ulteriormente accelerata dal contesto internazionale: le tensioni in Medio Oriente e nell’area del Golfo stanno infatti contribuendo a convogliare i flussi verso mete europee percepite come più sicure e stabili.

Il gruppo ha perciò annunciato l’attivazione di 68 voli supplementari Tui fly, che collegheranno gli aeroporti di Hannover, Stoccarda, Düsseldorf, Francoforte e Monaco alle mete balneari spagnole e greche, mettendo a disposizione dei viaggiatori tedeschi circa 10mila posti in più, riporta Hosteltur.

“Con i voli aggiuntivi ad aprile rispondiamo rapidamente all’elevata domanda e offriamo maggiore flessibilità e più opzioni di vacanza ai nostri clienti nelle destinazioni più richieste del network Tui fly - ha spiegato il ceo di Tui Germania, Benjamin Jacobi -. Questo dimostra ancora una volta il vantaggio di disporre di una nostra compagnia aerea, che ci consente di reagire con flessibilità ai cambiamenti della domanda e di immettere rapidamente capacità aggiuntiva sul mercato. Tuttavia, considerata la già solida situazione delle prenotazioni per entrambe le destinazioni, raccomandiamo di non rimandare troppo la prenotazione delle vacanze”.