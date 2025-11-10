Spagna, affitti brevi: così i proprietari aggirano le norme

Sfruttare le opportunità degli affitti brevi ma con le regole (meno severe) degli affitti stagionali. Questo l’escamotage utilizzato dai proprietari di case in Spagna per aggirare le norme.

Come riporta preferente.com, in alcune città si sta riscontrando un aumento del numero di camere offerte nonostante le regole applicate. In particolare, ad aumentare sono gli affitti stagionali, che non richiedono una licenza per operare nel mercato turistico. E che non sono soggetti a limitazioni da parte della legislazione turistica e urbanistica.

Tuttavia individuare eventuali illeciti è difficile, nota l’associazione Exceltur, senza la collaborazione delle piattaforme che commercializzano queste proprietà.

L’associazione evidenzia inoltre che “molte destinazioni devono ancora aumentare e rafforzare le proprie risorse (personale di ispezione, un sistema sanzionatorio e una rendicontazione più rapida) per eliminare gli annunci privi della registrazione che ne verifica la conformità normativa”.