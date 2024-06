Spagna batte Francia. Nel 2040 atteso il sorpasso

Spagna batte Francia. Se nel 2023 la Francia è il Paese al mondo che ha ricevuto più turisti stranieri, nel 2040, in base a uno studio congiunto Deloitte-Google, sarà la Spagna a ottenere lo scettro di destinazione numero uno al mondo per volume di turisti internazionali.

Il rapporto ‘Travelers and NextGen Destinations’ indica che la Spagna sarà la destinazione turistica più visitata nel 2040, con 110 milioni di arrivi, seguita da Francia (105 milioni) e Stati Uniti (100 milioni).

Come riporta Hosteltur, nel 2023 la Francia è diventata il Paese al mondo che ha ricevuto più turisti stranieri. La Spagna è seconda, ma si allontana sempre più dal terzo Paese in corsa, gli Stati Uniti, che non ha ancora recuperato i numeri pre-pandemia.

In ogni caso, nonostante la Francia sia il paese che riceve più turisti stranieri nel mondo, occupa il quarto posto nella classifica delle entrate turistiche. La classifica dei Paesi al mondo che guadagnano di più dal turismo straniero è guidata dagli Stati Uniti, che hanno guadagnato 176 miliardi di dollari nel 2023, seguiti da Spagna (92 miliardi) e Regno Unito (74 miliardi).