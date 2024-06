Spagna, cresce la soddisfazione dei turisti internazionali: ecco cosa piace agli italiani

L’efficienza dei trasporti pubblici, le infrastrutture e le possibilità di svago. Queste le qualità che i viaggiatori italiani apprezzano particolarmente della Spagna, secondo un recente studio condotto da Turespaña. L’ente ha infatti indagato sul livello di soddisfazione dei turisti internazionali rilevando che questo è cresciuto del 2,3% rispetto al 2022.

In particolare, il 97% di chi ha visitato il Paese nel 2023 si è dichiarato infatti ‘soddisfatto’ o ‘molto soddisfatto’ per la propria esperienza. E chi ha dato il voto massimo alla sua vacanza è passato dal 62,7% del 2022 al 65% del 2023.

Aumentato anche il punteggio globale della Spagna come destinazione turistica, passato da 4,59 punti su 5 del 2022 a 4,62 dell’anno scorso. “Sono dati che riflettono la posizione apicale che la Spagna ha come destinazione sostenibile, sicura ed eccellente - commenta il ministro di Industria e Turismo Jordi Hereu -. E dimostrano l’elevata fedeltà del turista internazionale che, dopo aver visitato la Spagna, ci torna proprio per la qualità e differenziazione dello svago, dell’economia, della ristorazione d’avanguardia e la magnifica rete di trasporto tra differenti regioni e comunità”.

Proprio il trasporto pubblico è, come citato prima, il tema che più soddisfa i turisti italiani (tra soddisfatti e molto soddisfatti arrivano al 97%).

Riguardo alla ‘fedeltà’ dei turisti, nel 2023 il 78% dei viaggiatori ha dichiarato di esser già stato almeno una volta in Spagna e il 65,9% (il 57,69% nel 2022) pensava di tornarci entro un anno.

È sempre il clima il motivo del ritorno in Spagna rispetto ad altri Paesi (26%); seguito dalla cultura (15,7%) e dalle visite a familiari o ad amici per il 12,6%.

I Paesi con il più alto livello di soddisfazione sono Regno Unito, vari Paesi iberoamericani, Polonia e Stati Uniti.