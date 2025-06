Spagna, Booking cancella oltre 4mila annunci ingannevoli

Continua in Spagna la battaglia contro le pubblicità ingannevoli sulle Ota. Dopo il sollecito del Ministero del Consumo, Booking ha rimosso oltre 4mila annunci dalla piattaforma.

Una mossa accolta con favore dal ministro Pablo Bustinduy, secondo cui la stretta sugli annunci ingannevoli “è fondamentale per porre fine alla proliferazione indiscriminata di questo tipo di alloggi”, in particolare nelle destinazioni più battute nei mesi estivi, come le Canarie.

E mentre Booking si mostra collaborativa con l’Esecutivo, continua invece il testa a testa tra il Ministero del Consumo e Airbnb. Alla piattaforma di home sharing, riporta Hosteltur, è stata richiesta la rimozione di oltre 65mila annunci. Richiesta a cui l’azienda ha risposto presentando un ricorso, subito rigettato con l’imposizione di un obbligo immediato di rimozione di oltre 5mila annunci.