Spagna, crescono gli arrivi internazionali negli aeroporti

Un buon 2025 per il turismo in Spagna. Segnali positivi giungono anche dagli ultimi dati del traffico aeroportuale diffusi da Turespaña.

Secondo quanto reso noto dall’ente, a settembre i passeggeri in arrivo dagli aeroporti internazionali sono aumentati del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, sfiorando quota 11 milioni.

L’andamento del mese di settembre, riporta Hosteltur, si mostra in linea con un anno di generale crescita. Nei primi nove mesi i pax internazionali hanno toccato quota 86,3 milioni, segnando un incremento del 5,6% sullo scorso anno.

Bacini di riferimento il Regno Unito, la Germania e la Francia, sebbene questi ultimi due abbiamo registrano il lieve indebolimento rispetto agli anni passati. Sul lungo raggio, sono cresciuti gli arrivi da Colombia, Messico, Brasile e Argentina, nonché dalla Cina, dai Paesi del Golfo Persico, dagli Emirati e dal Qatar.