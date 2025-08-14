Spagna, Ferragosto di scioperi negli aeroporti: le comunicazioni del Ministero

Il Ministero dei Trasporti spagnolo ha comunicato i dettagli sui servizi minimi in occasione degli scioperi del 15, 16 e 17 agosto di Azul Handling, fornitore dei servizi per Ryanair. Le agitazioni proseguiranno ogni mercoledì, venerdì, sabato e domenica fino al 31 dicembre.

Inoltre, il Ministero ha anche decretato i servizi minimi per lo sciopero del personale di terra di Menzies, che inizierà sabato 16. La società fornisce servizi a compagnie come Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian e Wizz Air in cinque aeroporti.

Come riporta hosteltur.com, il Ministero ha decretato che i livelli minimi di servizio per le rotte nazionali da o verso territori spagnoli non continentali oscilleranno tra il 76% e l’87% per questo agosto, mentre a settembre oscilleranno tra il 69% e l’86% e a ottobre dal 59% all’83%.

Per i servizi che collegano le città della Spagna continentale in cui il mezzo di trasporto alternativo richiede un tempo di percorrenza superiore alle cinque ore, il livello minimo di servizio oscillerà tra il 54% e il 63% ad agosto, settembre e ottobre.

Per le rotte che durano meno di cinque ore, invece, l’intervallo sarà compreso tra il 27% e il 40% per i successivi tre mesi.

Gli aeroporti interessati dall’agitazione saranno Madrid, Malaga, Alicante, Almería, Oviedo, Barcellona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Minorca, Murcia, Palma, Reus, Santander, Santiago, Siviglia, Tenerife Nord e Sud, Valencia, Vigo, Vitoria e Saragozza.