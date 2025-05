Il trend positivo è iniziato nel 2021, e continua a rafforzarsi. Il mercato italiano si conferma tra i più importanti per il turismo spagnolo, con numeri in crescita costante “anche grazie a un’offerta sempre più completa, che unisce enogastronomia, cultura e natura” sottolinea Gonzalo Ceballos, direttore dell’Ente Spagnolo del Turismo a Roma e consigliere turistico dell’Ambasciata di Spagna in Italia.

Nei primi tre mesi del 2025 la Spagna ha accolto 1.094.443 turisti italiani, con un incremento del 13,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, che era già da record. Marzo 2025 è stato il miglior marzo di sempre, con 433mila arrivi italiani, segnando un +27,7% sullo stesso mese dell’anno precedente. In totale nel 2024 sono stati 5,5 milioni gli italiani che hanno scelto la Spagna per le vacanze (+12,2%), contribuendo al record assoluto di 93,8 milioni di turisti internazionali.

L’Andalusia

“Stiamo promuovendo anche destinazioni meno note ma affascinanti, come Almeria in Andalusia, perfetto esempio del tipo di prodotto che vogliamo valorizzare” aggiunge il direttore. Nel 2024 l’Andalusia ha accolto 630mila turisti italiani, diventando il terzo mercato più importante con una crescita del 13% rispetto al 2023.

A livello globale sono stati 10,4 milioni i turisti internazionali nella regione. Almeria ha registrato 340mila arrivi internazionali nel 2024, in crescita del 12,9%. Tra i suoi gioielli, la Alcazaba di Almeria, che ha totalizzato 231mila visitatori nello stesso anno, e il parco tematico Mini Hollywood a Tabernas, che accoglie circa 160mila visite l’anno. Sul fronte economico, la spesa complessiva dei turisti italiani in Spagna nel 2024 è stata di 394 milioni di euro.

“Miriamo a promuovere un turismo più consapevole, basato su quattro asset strategici: sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale” conclude il direttore.