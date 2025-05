SLS debutta in Europa: apre SLS Barcelona. La gallery

Progettate dallo studio di design di fama internazionale Rockwell Group , le camere combinano perfettamente opulenza moderna e tocchi giocosi. L'architettura unica dell'hotel, ideata da b720 Fermín Vázquez Arquitectos, permette a ogni camera di disporre di un balcone o di una terrazza privati. Gli interni sono caratterizzati da tonalità intense, vetrate a specchio e accenti in legno, mentre elementi come fermatende dorati a forma di mano e ritratti antropomorfi aggiungono un tocco di stravaganza.

Una palestra e una sala spinning sono aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e dotate di tutte le attrezzature necessarie per mantenersi in forma, mentre le biciclette gratuite dell'hotel offrono un modo salutare per esplorare il capoluogo catalano. Una partnership con Edan Studios, il centro fitness multi-concept fondato da Anna Lewandowska, garantirà a ospiti e visitatori l'accesso a corsi personalizzati e sessioni benessere presso l'hotel. Per chi preferisce un piacere intriso di relax, verso la fine del 2025 verrà inaugurata un'ampia spa sotterranea.