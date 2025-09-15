Spagna, nuovo colpo agli affitti turistici irregolari

Il governo spagnolo ha ordinato la rimozione di 53.876 annunci di affitti turistici illegali dopo aver rilevato migliaia di irregolarità negli immobili, come riporta preferente.com. Queste sistemazioni non hanno ottenuto il numero di registrazione obbligatorio, in vigore dal 1° luglio, a causa del mancato rispetto dei requisiti di legge.

Il ‘Ministerio de Vivienda’ (ministero delle politiche abitative e urbanistica) ha notificato alle piattaforme digitali l’obbligo di rimuovere questi annunci, in modo che gli alloggi possano essere inseriti nel mercato degli affitti residenziali. “Questi appartamenti saranno ora affittati in modo permanente, per i giovani e le famiglie del nostro Paese”, ha dichiarato il Primo Ministro Pedro Sánchez.

L'Andalusia è in testa alla lista delle regioni con il maggior numero di annunci revocati, con 16.740, seguita dalle Isole Canarie (8.698), dalla Catalogna (7.729), dalla Comunità Valenciana (7.499), dalla Galizia (2.640), dalle Isole Baleari (2.373), dalla Comunità di Madrid (1.531) e da Murcia (1.402).

Tra le città con la più alta concentrazione di annunci revocati ci sono Siviglia (2.289), Marbella (1.802), Barcellona (1.564), Malaga (1.471), Madrid (1.257) e Benalmádena (926).