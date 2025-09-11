Europa, stretta in arrivo sugli affitti brevi

Il caro casa è diventato, in Europa, una vera e propria crisi sociale. Ne è convinta la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che, nell’ultimo discorso sullo stato dell’Unione, ha messo anche l’accento sul proliferare degli affitti brevi. “Troppi giovani rinunciano a formare una famiglia - ha detto -, troppi studenti abbandonano perché non possono permettersi l’affitto”. Parte della responsabilità, secondo la presidente, è da attribuirsi al proliferare degli affitti brevi. Da qui l’idea di un’iniziativa legislativa per regolamentare il fenomeno a livello comunitario, una delle leve su cui, come spiega Italia Oggi, si baserà il futuro Piano europeo per l’housing accessibile. Il progetto, oltre all’esame del caso degli affitti brevi, includerà regole sugli aiuti di Stato più flessibili per sostenere l’edilizia sociale e procedure accelerate per costruire nuove abitazioni. A questo si aggiungerà il primo Vertice europeo sulla casa.