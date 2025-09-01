Firenze come Barcellona, zero affitti brevi in centro: l’appello di Aduc

L’associazione dei consumatori Aduc chiede di arrivare ad azzerare gli affitti turistici in centro a Firenze, come già ha deciso di fare il sindaco di Barcellona. Secondo i dati forniti, la capitale catalana avrebbe oltre 1,7 milioni di abitanti e circa 10mila alloggi destinati all’affitto breve, mentre Firenze conta circa 380mila abitanti ma ha quasi 16mila locazioni extra-alberghiere.

“Firenze non è Barcellona né per dimensione, né per lungimiranza delle decisioni di governo - ha sottolineato l’associazione, con riferimento alle misure per contrastare l’overtourism -. Il sindaco di Barcellona ha annunciato l’intenzione di vietare tutti gli appartamenti turistici entro novembre 2028. Questa è una politica che fa parte di un piano più ampio per contrastare l’eccesso di turismo, la crisi abitativa e l’aumento dei prezzi degli affitti”. A Firenze gli alloggi registrati al 31 dicembre 2024 per la locazione turistica mettono a disposizione circa 70mila posti letto e gli annunci per interi appartamenti nel 2025 sono saliti a 13.043.