Madrid: stop agli appartamenti turistici in edifici residenziali

Nuova stretta della Spagna contro gli affitti brevi. Madrid ha approvato una modifica al piano regolatore in virtù della quale a partire dai prossimi giorni non sarà più consentita la realizzazione di appartamenti turistici in edifici residenziali; l’attività dunque sarà riservata agli edifici esclusivamente dedicati al turismo.

Come riporta preferente.com d’ora in poi il Consiglio Comunale non rilascerà più licenze per l’edilizia residenziale turistica distribuita in edifici residenziali del centro storico, per garantire un’offerta ordinata e legale. Fuori dal centro città, le licenze saranno concesse solo a coloro che hanno accesso indipendente al piano terra o al primo piano.