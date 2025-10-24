“I prossimi vent’anni saranno ancora più sfidanti dei passati venti”. Con queste parole Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, ha chiuso l’edizione 2025 di All Stars of the Seas, l’evento che da vent’anni riunisce e premia le migliori agenzie partner del gruppo. Dal 2000 a oggi il mercato è profondamente cambiato: i crocieristi italiani sono passati da meno di 200mila a quasi 1 milione nel 2024.

“Non parliamo più solo di crociere, ma di vacanze esperienziali – ha sottolineato Massa –. Il nostro obiettivo è diventare leader nel segmento leisure, intercettando nuovi target e consolidando i clienti fidelizzati”. Il manager ha evidenziato come il brand stia attraversando una fase di consolidamento e rilancio: nuove navi, nuove destinazioni e nuovi strumenti digitali per rendere più efficiente la vendita. Oggi la compagnia collabora con quasi 7.000 agenzie italiane, confermandosi tra i brand con la penetrazione più capillare del settore. “Siamo cresciuti con loro: il nostro successo nasce dal dialogo costante con chi ogni giorno racconta il prodotto Msc al mercato”.

Quest’anno i premi sono andati a Dream e Travel come Best Explora Journeys Seller, a New Madison Travel, Agm Viaggi e Latham Tour come Best Nuovi crocieristi, a Panama Viaggi, Conca D’Oro e Safira Viaggi come Best Advance Booking, Elan Travel, Montesacro Viaggi e Tuttocolorato come Best Fly&Cruise - Medio Raggio e a Sette Viaggi, Vivere & Viaggiare Taranto e Kiwi Viaggi come Best Fly&Cruise - Lungo Raggio. E ancora il premio Best Nuove Sfide (Canarie) è andato a Conero Tour, Zuma Travel, Travelbuy Misterbianco, quello come Best MSC Yacht Club a Riuvacanze, Alessandrucci Viaggi e Sciamanin; il premio Best MSC World Cruise a Ticketcrociere, Offerte-Crociere.com, Fuerte Ventura, quello come Best Iniziative Speciali a Ali e Sof Viaggi, Iniziativa Viaggi e Progetto Mondo.

Il premio Best Performance è stato appannaggio di Mondo Crociere, Essepi e Wmb Bari, quello Best Gruppi a Pachamama (Nord), Criluma Viaggi (Centro) e Ruffo Viaggi (Sud); il premio Best Individuali a Erebus (Nord), Borsa Viaggi (Centro), Zampino Viaggi (Sud), quello come Best General Production a Vivere & Viaggiare Pisa (Nord), Spaceland (Centro) e Groupintown (Sud).

Per quanto riguarda i Best Partner, premiati Ita Airways, Europ Assistance, Italo e Air Europa; Best Tour operator Going, Mds Tour Operator, Naar, Veratour; Best Network il Gruppo Gattinoni; Best Social Media Travel Agency Le Groupe Viaggi, Oceanya Viaggi, Buonacrociera.it e Best Online Travel Agency Crociere.com, LeCrociere.net e Fersina Viaggi.