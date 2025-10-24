Giamaica, in arrivo la tempesta Melissa: “Priorità alla sicurezza”

La Giamaica si prepara all’arrivo della tempesta tropicale Melissa attivando da oggi il Centro Operativo di Emergenza del Turismo (Teoc) del Ministero del Turismo, che collaborerà strettamente con il Centro Nazionale di Operazioni di Emergenza (Neoc), l’Ufficio per la Preparazione ai Disastri e la Gestione delle Emergenze (Odpem), il Servizio Meteorologico della Giamaica, i destination manager delle diverse aree turistiche e altre agenzie chiave per garantire la sicurezza di visitatori e residenti e la continuità del settore.

“La nostra capacità di reagire in modo rapido ed efficace alle crisi è ciò che continua a distinguere la Giamaica come destinazione di livello mondiale - ha dichiarato il ministro del Turismo Edmund Bartlett -. La resilienza è da sempre al centro del successo del turismo giamaicano. Abbiamo imparato che la preparazione è la base del recupero. Questa risposta coordinata riflette gli investimenti della Giamaica in solidi sistemi di gestione del rischio di disastri a tutti i livelli dell’industria turistica; abbiamo stabilito protocolli che danno priorità alla sicurezza senza compromettere l’eccellenza del servizio”.

Il ministro ha inoltre sottolineato che gli operatori del turismo giamaicano sono esperti nell’attuare i propri piani interni di emergenza. “I nostri operatori - ha concluso - restano calmi, vigili e uniti nel proteggere sia la nostra gente che la nostra industria”.

Il ministero e le sue agenzie continueranno a monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali e a mantenere una comunicazione diretta con tutte le entità turistiche.