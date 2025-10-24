Wizz Air chiede ad Airbus di posticipare le consegne

Wizz Air starebbe trattando con Airbus per rallentare le consegne dei 100 nuovi aerei acquistati. Una mossa che consentirebbe alla compagnia low cost di diluire lo sviluppo in un arco maggiore di tempo.

La notizia è stata riportata da diverse fonti internazionali e ripresa da preferente.com; per Airbus, analizza la testa di informazione trade spagnola, non dovrebbe trattarsi di un problema, dal momento che il costruttore è in ritardo su diverse consegne e dunque potrà agilmente stornare gli aerei su altri clienti.

Nel dettaglio, inizialmente gli aerei avrebbero dovuto essere consegnati entro il 2030, ma ora Wizz Air avrebbe chiesto di spostare le consegne al prossimo decennio, facendo crescere la propria capacità del 10% all’anno invece del 14%.

Il progetto al momento per la low cost sarebbe quello di consolidare le rotte rendendole stabili.