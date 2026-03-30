Spagna, obiettivo 100 milioni di arrivi nel 2026

La Spagna guarda con fiducia ai 100 milioni di arrivi nel 2026. Il Paese è una delle destinazioni che potrebbe capitalizzare l’attuale situazione di incertezza causata dalle tensioni in Medio Oriente e nel Golfo.
Secondo le stime del Paese, i timori per la sicurezza e il rialzo delle tariffe sul lungo raggio potrebbero favorire gli arrivi dai mercati europei - in particolare da Francia, Regno Unito e Germania -, accelerando così il raggiungimento del traguardo entro il primo semestre.
La soglia dei 100 milioni sarebbe comunque un obiettivo alla portata della destinazione. Lo scorso anno, riporta Travel Mole, la Spagna ha registrato infatti 97 milioni di arrivi, segnando un aumento del 3,5% sul 2024.